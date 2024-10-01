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Урна для мусора Токио с плавающей крышкой - фото 1

Урна для мусора Токио с плавающей крышкой

Артикул: CH-056-978
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота610 мм
  • Вес6 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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