Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина430 мм
- Ширина380 мм
- Высота1150 мм
- Вес10 кг
- Материалсталь
- Цветбронза
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик серебро
Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик серебро