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Урна чугунная Клён - фото 1

Урна чугунная Клён

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Диаметр350 мм
  • Вес69 кг
  • Объем12000 мл
  • Материалчугун
  • Цветчерный

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