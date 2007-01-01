Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Урна Vessel
Урна Vessel
23 690
Урна Vessel - фото 1Урна Vessel - фото 2Урна Vessel - фото 3Урна Vessel - фото 4
Урна Vessel

Артикул: CH-083-600
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота760 мм
  • Вес18 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Урна - это надежное решение для хранения мусора на открытом воздухе. Эта урна отличается прочностью и долговечностью благодаря высококачественным материалам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем50 л
  • Материалметалл, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, металлический

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки792 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

