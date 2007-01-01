Характеристики товара
Описание
Урна - это надежное решение для хранения мусора на открытом воздухе. Эта урна отличается прочностью и долговечностью благодаря высококачественным материалам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина400 мм
- Высота760 мм
- Вес18 кг
- Объем50 л
- Материалметалл, нержавеющая сталь
- Цветчерный, металлический
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки792 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет