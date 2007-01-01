Характеристики товара
Описание
Представляем вам уличную урну с пепельницей и выдвижной корзиной, которая станет отличным дополнением для благоустройства общественных пространств, парков и дворов. Эта стильная и функциональная урна предоставляет удобное решение для сбора мусора и утилизации отходов, обеспечивая чистоту и порядок в окружающей среде.Изготовленная из прочных и долговечных материалов, урна устойчива к воздействиям внешней среды, что делает ее идеальной для установки на улицах, в скверах и на других открытых площадках. Элегантный дизайн позволяет гармонично вписаться в любой ландшафт, а встроенная пепельница добавляет дополнительный уровень удобства для курящих.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина310 мм
- Высота650 мм
- Вес17 кг
- Объем34 л
- Материалметалл, сосна, нержавеющая сталь, древесина хвойных пород
- Цветчерный, металлический, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет