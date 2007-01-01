Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна Core, произведённого компанией ChiedoCover
Урна Core
11 590
Урна Core - фото 1Урна Core - фото 2Урна Core - фото 3
Урна Core

Артикул: CH-083-598
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота650 мм
  • Вес17 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Представляем вам уличную урну с пепельницей и выдвижной корзиной, которая станет отличным дополнением для благоустройства общественных пространств, парков и дворов. Эта стильная и функциональная урна предоставляет удобное решение для сбора мусора и утилизации отходов, обеспечивая чистоту и порядок в окружающей среде.Изготовленная из прочных и долговечных материалов, урна устойчива к воздействиям внешней среды, что делает ее идеальной для установки на улицах, в скверах и на других открытых площадках. Элегантный дизайн позволяет гармонично вписаться в любой ландшафт, а встроенная пепельница добавляет дополнительный уровень удобства для курящих.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем34 л
  • Материалметалл, сосна, нержавеющая сталь, древесина хвойных пород
  • Цветчерный, металлический, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

