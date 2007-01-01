Характеристики товара
Описание
Урна уличная с антивандальным замком (оцинкованный вкладыш). Это надежное решение для хранения мусора на открытом воздухе. Эта урна отличается прочностью и долговечностью благодаря высококачественным материалам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина400 мм
- Высота800 мм
- Вес25 кг
- Объем37 л
- Материалметалл, сосна, нержавеющая сталь, древесина хвойных пород
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки810 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет