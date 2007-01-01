Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Урна Kernel
23 690
Урна Kernel

Артикул: CH-083-599
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота800 мм
  • Вес25 кг
Характеристики товара

Описание

Урна уличная с антивандальным замком (оцинкованный вкладыш). Это надежное решение для хранения мусора на открытом воздухе. Эта урна отличается прочностью и долговечностью благодаря высококачественным материалам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки810 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

