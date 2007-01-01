Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Echo, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Echo
11 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Скамейка Echo - фото 1Скамейка Echo - фото 2Скамейка Echo - фото 3
NEW

Скамейка Echo

Артикул: CH-083-584
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота790 мм
  • Вес26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Бюджет-2
Фотография товара Урна металлическая Бюджет-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Заводская порошковая покраска и пропитка деревозащитным составом позволяют сохранить внешний вид скамьи на долгие годы. Кроме того, эта скамья имеет ряд преимуществ:

Уникальный дизайн, который не похож ни на что другое.
Обработанное и ошкуренное дерево, которое обеспечивает прочность и надежность.
Прочный стальной каркас, который выдерживает большие нагрузки.
Сборно-разборная конструкция, которая позволяет легко транспортировать и хранить скамью.

Садовая скамья — это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и качество. Она станет прекрасным дополнением к вашему саду или террасе и обеспечит вам уютный отдых на свежем воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота790 мм
  • Вес26 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1420 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Скамья "Лидер 8"

40
Фотография товара Скамья Лофт-12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Скамья Лофт-12

41
Настоящее фото товара Скамья Астралон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Скамья Астралон

36
Фотография товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Скамейка Кейт 180 складная коричневая

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 латте, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена

Комплект «Street Cafe Mountain» 740 латте

49
Фотография товара Комплект «Cafe №1» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Cafe №1» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
76 390
Оптовая цена

Комплект «Cafe №1» 1600 мох

36
Настоящее фото товара Антивандальная скамейка Дельта с подлокотником, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена

Антивандальная скамейка Дельта с подлокотником, 1500

9
Настоящее фото товара Антивандальная скамейка Дельта с подлокотником, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от40 890
Оптовая цена

Антивандальная скамейка Дельта с подлокотником, 2000

10
Настоящее фото товара Скамья Easel, серый, произведённого компанией ChiedoCover
295 990

Скамья Easel, серый

8
New
Фотография товара Скамейка Gyre от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Gyre, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Скамейка Gyre

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Престиж, складной, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стол Престиж, складной

32
Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Стол уличный Бистро

30
Фотография товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sun, прямоугольный, коричневый

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Ноктюрнэль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ноктюрнэль, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Ноктюрнэль

50
Настоящее фото товара Стол садовый Слим, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стол садовый Слим

43
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Clip 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip 80, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Clip 80

50
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Стол уличный 1201DP, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стол уличный 1201DP

49
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39021
7 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

26
В наличии 154 шт.
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала

13
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья пластиковая садовая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Скамья пластиковая садовая

47
Фотография товара Скамья Нейрофаз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Нейрофаз, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Скамья Нейрофаз

40
Фотография товара Скамья уличная ИЗ11/2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья уличная ИЗ11/2, произведённого компанией ChiedoCover
66 290
Оптовая цена

Скамья уличная ИЗ11/2

48
Фотография товара Скамейка Бульвар с подлокотником от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Бульвар с подлокотником, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Скамейка Бульвар с подлокотником

50
Фотография товара Скамья парковая «Mountain» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья парковая «Mountain» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
35 190
Оптовая цена

Скамья парковая «Mountain» 1600 мох

34
Настоящее фото товара Скамейка Бульварная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена

Скамейка Бульварная, 1500

8
Настоящее фото товара Скамейка садово-парковая Ретро-2, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от61 390
Оптовая цена

Скамейка садово-парковая Ретро-2, 2000

14
Настоящее фото товара Скамейка бетонная со спинкой Евро-2, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена

Скамейка бетонная со спинкой Евро-2, красно-серый гранит

12
Настоящее фото товара Двухместная скамейка Delhi, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Двухместная скамейка Delhi

7
В наличии 7 шт.
New
Фотография товара Скамейка Oasis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Oasis, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Скамейка Oasis

13

Товар в корзине

Скамейка Echo
Скамейка Echo
11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Престиж, складной, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стол Престиж, складной

32
Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Стол уличный Бистро

30
Фотография товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sun, прямоугольный, коричневый

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Ноктюрнэль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ноктюрнэль, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Ноктюрнэль

50

Акции для вас

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2024 Пластиковые столы
Пластиковые столы

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.10.2018 Стачной шов для широких скатертей
Стачной шов для широких скатертей

Скатерть является важным элементом декора праздничных мероприятий. Важно грамотно выбрать материал, а также обратить внимание на швы, из которых сделана ткань.