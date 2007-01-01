Характеристики товара
Описание
Заводская порошковая покраска и пропитка деревозащитным составом позволяют сохранить внешний вид скамьи на долгие годы. Кроме того, эта скамья имеет ряд преимуществ:
Уникальный дизайн, который не похож ни на что другое.
Обработанное и ошкуренное дерево, которое обеспечивает прочность и надежность.
Прочный стальной каркас, который выдерживает большие нагрузки.
Сборно-разборная конструкция, которая позволяет легко транспортировать и хранить скамью.
Садовая скамья — это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и качество. Она станет прекрасным дополнением к вашему саду или террасе и обеспечит вам уютный отдых на свежем воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1420 мм
- Глубина500 мм
- Высота790 мм
- Вес26 кг
- Материалметалл, массив сосны
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1420 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет