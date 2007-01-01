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Ведерко для подачи Organica Spicy - фото 1

Ведерко для подачи Organica Spicy

Артикул: CH-071-356
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр115 мм
  • Объем0.6 л
  • Материалфарфор

Отзывы

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Товар в корзине

Ведерко для подачи Organica Spicy
Ведерко для подачи Organica Spicy
890
В корзине

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