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Ведерко для подачи, нержавейка - фото 1

Ведерко для подачи, нержавейка

Артикул: CH-071-355
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота93 мм
  • Диаметр90 мм
  • Объем0.35 л
  • Материалнержавеющая сталь

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Товар в корзине

Ведерко для подачи, нержавейка
Ведерко для подачи, нержавейка
890
В корзине

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