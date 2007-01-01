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Настоящее фото товара Ведерко для шампанского, д 21, произведённого компанией ChiedoCover
Ведерко для шампанского, д 21
9 оценок
1 990
Товар в корзине. Перейти
Ведерко для шампанского, д 21 - фото 1

Ведерко для шампанского, д 21

Артикул: CH-071-358
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота195 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота195 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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