Товар в корзине. Перейти
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор - фото 1

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор

Артикул: CH-061-685
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка бульонная «Монако Вайт» фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Монако Вайт» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка бульонная «Айвори» фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Айвори» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр110 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Карафс», хрустальное стекло 0,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0708
6 590 ₽

Декантер «Карафс», хрустальное стекло 0,75л

14
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи пластик, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Доска для подачи пластик, деревянная

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Аркадия нью» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Аркадия нью» фарфор

13
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6105
1 690 ₽Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая

9
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Глинтвейн», 0,2л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Глинтвейн», 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Глинтвейн», 0,2л

14
В наличии 2100 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4506
2 590 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 0,7 л, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 0,7 л, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 0,7 л, серый

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, зеленый

12
В наличии 312 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для булочек дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2007
5 590 ₽

Ящик для булочек дуб, коричневая

11
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела приборы столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» 450мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» 450мл, фарфор

14
В наличии 584 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная стекло

14
В наличии 696 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» б/крышки фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5705
2 690 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» б/крышки фарфор

9
В наличии 82 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 470 мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 470 мл, фарфор

13
В наличии 960 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4207
2 590 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, коричневая

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Мелодия» фарфор

15
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Лео» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Лео» фарфор

10
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» фарфор

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Карат» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Карат» фарфор, белая

14
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор
от 780
810 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Карафс», хрустальное стекло 0,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0708
6 590 ₽

Декантер «Карафс», хрустальное стекло 0,75л

14
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи пластик, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Доска для подачи пластик, деревянная

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Аркадия нью» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Аркадия нью» фарфор

13
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6105
1 690 ₽Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая

9
В наличии 11 шт.