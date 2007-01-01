Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Alba в бежевом оттенке — воплощение утончённого дизайна и максимального комфорта. Универсальный силуэт, деликатный цвет и мягкие линии делают эту модель идеальной для кухни, обеденной зоны, офиса или стильной гостиной. Стул оснащён эргономичной спинкой с плавным изгибом и удобными подлокотниками. Мягкое сиденье обтянуто износостойкой тканью Sonic, которая отличается приятной текстурой и лёгкостью в уходе. Визуально выразительный рельеф создаёт эффект динамики и глубины. Главная особенность модели — встроенный поворотно-возвратный механизм, позволяющий сидению поворачиваться и автоматически возвращаться в исходное положение. Это делает стул особенно удобным в обстановке, где важна мобильность и аккуратный внешний вид. Металлический каркас окрашен в матовый чёрный цвет, придающий конструкции современный и устойчивый вид. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг. Благодаря своему нейтральному цвету и лаконичной форме, стул Alba легко сочетается с различными стилями интерьера — от скандинавского до современного минимализма. Он станет прекрасным выбором как для домашнего уюта, так и для коммерческого использования в кафе, ресторанах или офисах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Высота посадочного места 500 мм
- Вес9.3 кг
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаподлокотники
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки840 мм
- Вес упаковки21.40 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет