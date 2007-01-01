Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Alba бежевый ткань Sonic, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Alba бежевый ткань Sonic
7 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Alba бежевый ткань Sonic - фото 1Стул обеденный Alba бежевый ткань Sonic - фото 2Стул обеденный Alba бежевый ткань Sonic - фото 3Стул обеденный Alba бежевый ткань Sonic - фото 4

Стул обеденный Alba бежевый ткань Sonic

Артикул: CH-080-722
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Alba в бежевом оттенке — воплощение утончённого дизайна и максимального комфорта. Универсальный силуэт, деликатный цвет и мягкие линии делают эту модель идеальной для кухни, обеденной зоны, офиса или стильной гостиной. Стул оснащён эргономичной спинкой с плавным изгибом и удобными подлокотниками. Мягкое сиденье обтянуто износостойкой тканью Sonic, которая отличается приятной текстурой и лёгкостью в уходе. Визуально выразительный рельеф создаёт эффект динамики и глубины. Главная особенность модели — встроенный поворотно-возвратный механизм, позволяющий сидению поворачиваться и автоматически возвращаться в исходное положение. Это делает стул особенно удобным в обстановке, где важна мобильность и аккуратный внешний вид. Металлический каркас окрашен в матовый чёрный цвет, придающий конструкции современный и устойчивый вид. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг. Благодаря своему нейтральному цвету и лаконичной форме, стул Alba легко сочетается с различными стилями интерьера — от скандинавского до современного минимализма. Он станет прекрасным выбором как для домашнего уюта, так и для коммерческого использования в кафе, ресторанах или офисах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаподлокотники
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Вес упаковки21.40 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Полукресло Eames, печворк классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Eames, печворк классический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Полукресло Eames, печворк классический

91
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99030
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый

26
В наличии 132 шт.
Фотография товара Стул Осло велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Осло велюр капучино

26
В наличии 47 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59018
11 690 ₽

Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы

90
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр синий

78
Фотография товара Стул Emma от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Стул Emma

68
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Настоящее фото товара Стул Элайджа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Элайджа, бежевый

11
Настоящее фото товара Стул Элин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, серый

9
Настоящее фото товара Стул Элин, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, темно-бежевый

8

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный, произведённого компанией ChiedoCover
58 19066
168 990 ₽

Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Слоновая кость

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99038
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный

26
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79042
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

30
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 3, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол АРКОС 3

39
Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон

49
В наличии 10 шт.
Фотография товара Раскладной обеденный стол Bronte, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Bronte, черный, произведённого компанией ChiedoCover
84 590
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Bronte, черный

11
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Стол Монте К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол деревянный Дейвер молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дейвер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690
Оптовая цена

Стол деревянный Дейвер молочный

50
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Adams, California 912 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adams, California 912, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Adams, California 912

12
Фотография товара Стул Safir, спинка жаккард Хербл синий, сиденье велюр Teddy 666 темно-синий, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, спинка жаккард Хербл синий, сиденье велюр Teddy 666 темно-синий, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Safir, спинка жаккард Хербл синий, сиденье велюр Teddy 666 темно-синий, ножки бук морилка светлый орех

13
Фотография товара Стул Rome,белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rome,белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул Rome,белый

12
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Notion, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Notion, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Notion, серый new

6
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), серый

12
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый

5
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый

13
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, бронза

10
Фотография товара Стул Венера диамант велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Стул Венера диамант велюр коричневый

11
В наличии 70 шт.
Фотография товара Стул Венера диамант велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Венера диамант велюр серый

11
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Стул обеденный Alba бежевый ткань Sonic
Стул обеденный Alba бежевый ткань Sonic
15 990
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный, произведённого компанией ChiedoCover
58 19066
168 990 ₽

Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Слоновая кость

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99038
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный

26
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79042
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

30
В наличии 15 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности