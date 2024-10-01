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Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/4, поликарбонат - фото 1

Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/4, поликарбонат

Артикул: CH-058-030
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина262 мм
  • Глубина162 мм
  • Вес0.145 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

Отзывы

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