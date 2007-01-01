Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул обеденный Alba экокожа коричневый
Стул обеденный Alba экокожа коричневый
9 оценок
14 990
Стул обеденный Alba экокожа коричневый - фото 1Стул обеденный Alba экокожа коричневый - фото 2Стул обеденный Alba экокожа коричневый - фото 3Стул обеденный Alba экокожа коричневый - фото 4

Стул обеденный Alba экокожа коричневый

Артикул: CH-080-721
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный стул Alba станет прекрасным дополнением кухни, гостиной или рабочего места. Комбинация фактурной ткани "букле" и экокожи создают уникальный образ модели. Функциональная форма сиденья, удобные подлокотники создают максимально комфортные условия для отдыха. Металлические ножки способны выдерживать значительные нагрузки на опору. Подпятники препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин. Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес9.75 кг
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

