Характеристики товара
Описание
Стильный обеденный стул Alba станет прекрасным дополнением кухни, гостиной или рабочего места. Комбинация фактурной ткани "букле" и экокожи создают уникальный образ модели. Функциональная форма сиденья, удобные подлокотники создают максимально комфортные условия для отдыха. Металлические ножки способны выдерживать значительные нагрузки на опору. Подпятники препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин. Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина600 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Высота посадочного места 500 мм
- Вес9.75 кг
- Материал сиденьярогожка, экокожа
- Допустимая нагрузка150
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки21.50 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики610
- Изделия стопируютсяНет