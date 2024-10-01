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Вилка десертная «Аляска» сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Вилка десертная «Аляска» сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-060-807
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Вилка десертная серии «‎Аляска» – это стильный аксессуар, которые используется ежедневно. Сделана из нержавеющей стали – прочный материал, который не деформируется, не царапается и не ржавеет. Специальная зеркальная полировка не теряет свой первоначальный вид даже при интенсивной эксплуатации. Минималистичный дизайн без резьбы и вставок делает десертную вилку универсальной в сервировке. Длина 180 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина180/57 мм
  • Ширина4 мм
  • Вес0,025 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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