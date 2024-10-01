Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Вилка десертная серии «Аляска» – это стильный аксессуар, которые используется ежедневно. Сделана из нержавеющей стали – прочный материал, который не деформируется, не царапается и не ржавеет. Специальная зеркальная полировка не теряет свой первоначальный вид даже при интенсивной эксплуатации. Минималистичный дизайн без резьбы и вставок делает десертную вилку универсальной в сервировке. Длина 180 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина180/57 мм
- Ширина4 мм
- Вес0,025 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт