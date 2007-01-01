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Молочник «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый - фото 1Молочник «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый - фото 2
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Молочник «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый

Артикул: CH-063-253
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 20 штук.

Молочник «Кунстверк» — удобный вариант для подачи сливок к чаю или кофе. Товар качественный и стильный. Его дизайн простой, что подчеркивает выбор материала и цвета. Молочник производится из качественного белого фарфора и впечатляет совершенно простыми, но одновременно изящными формами.\


Объем посуды 50 мл, высота стенок 50 мм. Предусмотрена удобная ручка и небольшой носик для удобного добавления содержимого молочника в напитки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина65 мм
  • Ширина42 мм
  • Высота50 мм
  • Вес0,052 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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