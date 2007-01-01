Характеристики товара
Описание
В упаковке 20 штук.
Молочник «Кунстверк» — удобный вариант для подачи сливок к чаю или кофе. Товар качественный и стильный. Его дизайн простой, что подчеркивает выбор материала и цвета. Молочник производится из качественного белого фарфора и впечатляет совершенно простыми, но одновременно изящными формами.\
Объем посуды 50 мл, высота стенок 50 мм. Предусмотрена удобная ручка и небольшой носик для удобного добавления содержимого молочника в напитки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина65 мм
- Ширина42 мм
- Высота50 мм
- Вес0,052 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет