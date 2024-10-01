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Вилка десертная «Нова бэйсик» сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Вилка десертная «Нова бэйсик» сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-060-805
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Десертная вилка из нержавеющей стали отличается износостойким покрытием. Металл не деформируется, не тускнеет, легко очищается от любых видов загрязнений. Вилка «Нова бэйсик» представляет собой столовый прибор в минималистичном стиле, который нужен для дополнения сервировки обеденного или праздничного стола. Отличное качество покрытия, металлический оттенок, удобная форма. Материал не деформируется, остается в идеальном состоянии надолго. Все это придает шарм столовым приборам из нержавеющей стали.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина182 мм
  • Ширина22 мм
  • Вес0,036 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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