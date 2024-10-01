Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Десертная вилка из нержавеющей стали отличается износостойким покрытием. Металл не деформируется, не тускнеет, легко очищается от любых видов загрязнений. Вилка «Нова бэйсик» представляет собой столовый прибор в минималистичном стиле, который нужен для дополнения сервировки обеденного или праздничного стола. Отличное качество покрытия, металлический оттенок, удобная форма. Материал не деформируется, остается в идеальном состоянии надолго. Все это придает шарм столовым приборам из нержавеющей стали.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина182 мм
- Ширина22 мм
- Вес0,036 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт