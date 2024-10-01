Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Вилка десертная «Ансер Бэйсик» — столовый прибор в классическом стиле. Товар выполнен из нержавеющей стали, а этот материал всегда славился высоким качеством и красивым внешним видом. Эта металлическая вилка не стала исключением, так как имеет характерный для стальных изделий легкий блеск и приятный серебристый цвет.
Вилка с простым дизайном имеет длину 18,5 см, ширина изделия при этом составляет 25 мм. У нее удобная каплевидная ручка, по краю металлической вилки есть небольшой кант, добавляющий предмету очарования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина185 мм
- Ширина25 мм
- Вес0,042 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный