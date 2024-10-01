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Вилка десертная «Ансер Бэйсик» сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Вилка десертная «Ансер Бэйсик» сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-060-804
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Вилка десертная «Ансер Бэйсик» — столовый прибор в классическом стиле. Товар выполнен из нержавеющей стали, а этот материал всегда славился высоким качеством и красивым внешним видом. Эта металлическая вилка не стала исключением, так как имеет характерный для стальных изделий легкий блеск и приятный серебристый цвет.
Вилка с простым дизайном имеет длину 18,5 см, ширина изделия при этом составляет 25 мм. У нее удобная каплевидная ручка, по краю металлической вилки есть небольшой кант, добавляющий предмету очарования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Ширина25 мм
  • Вес0,042 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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