Товар в корзине. Перейти
Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см - фото 1

Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см

Артикул: CH-062-300
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм от компании ChiedoCover.
Следующий Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота115 мм
  • Вес0,556 кг
  • Материалдерево
  • Цветметаллический
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела ёмкости для закусок

Товар в корзине

Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см
Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см
от 1 580
1 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают