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Салатник «Токио» стекло 57 мл, прозрачный - фото 1

Салатник «Токио» стекло 57 мл, прозрачный

Артикул: CH-061-755
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 48 штук.

Салатник «Токио» имеет квадратную форму, изготовлен из специального прочного силикатного стекла. Особый состав материала, в который входит кальций и натрий, значительная толщина стенок делает его устойчивым к царапинам, трещинам, сколам. Салатник прозрачный, выполнен в лаконичной форме, у него миниатюрный объем 57 мл. Такая посуда предназначена для индивидуальной подачи, поэтому товар принято приобретать набором.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина81 мм
  • Ширина66 мм
  • Высота60 мм
  • Вес0,092 кг
  • Объем0,057 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

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