Характеристики товара
Описание
В упаковке 48 штук.
Салатник «Токио» имеет квадратную форму, изготовлен из специального прочного силикатного стекла. Особый состав материала, в который входит кальций и натрий, значительная толщина стенок делает его устойчивым к царапинам, трещинам, сколам. Салатник прозрачный, выполнен в лаконичной форме, у него миниатюрный объем 57 мл. Такая посуда предназначена для индивидуальной подачи, поэтому товар принято приобретать набором.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина81 мм
- Ширина66 мм
- Высота60 мм
- Вес0,092 кг
- Объем0,057 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт