Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Касабланка» – классический стакан стандартной формы этого стиля. Его коническая форма расширяется кверху, создавая плавный переход. Диаметр по краю равен 77 мм, а высота бокала 83 мм. Объем посуды при этом составляет 210 мл.
Товар производится из качественного материала. На прозрачном стекле четко виден простой орнамент в виде прямых линий. Это стильный барный стакан, который за счет прозрачности стенок эффектно играет в лучах ламп или солнца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота83 мм
- Диаметр77 мм
- Объем0,21 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт