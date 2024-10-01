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Олд фэшн «Касабланка», 210мл, стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Касабланка», 210мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-095
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Касабланка» – классический стакан стандартной формы этого стиля. Его коническая форма расширяется кверху, создавая плавный переход. Диаметр по краю равен 77 мм, а высота бокала 83 мм. Объем посуды при этом составляет 210 мл.

Товар производится из качественного материала. На прозрачном стекле четко виден простой орнамент в виде прямых линий. Это стильный барный стакан, который за счет прозрачности стенок эффектно играет в лучах ламп или солнца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота83 мм
  • Диаметр77 мм
  • Объем0,21 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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