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Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный - фото 1Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный - фото 2Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный - фото 3

Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный

Артикул: CH-062-558
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина125 мм
  • Ширина90 мм
  • Высота70 мм
  • Вес0,1045 кг
  • Материалчугун
  • Цветкрасный, черный
  • ФормаОвальная

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от 1 630
1 690 ₽
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