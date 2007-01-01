Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Wave букле белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Wave букле белый
11 оценок
11 990
Стул обеденный Wave букле белый - фото 1Стул обеденный Wave букле белый - фото 2Стул обеденный Wave букле белый - фото 3Стул обеденный Wave букле белый - фото 4

Стул обеденный Wave букле белый

Артикул: CH-080-730
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комфортный стул с закругленной спинкой и мягкими подлокотниками. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани букле. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 120 кг. Плавные линии и широкое сиденье обеспечат удобство при посадке. Лаконичный дизайн стула дополнит любой интерьер и будет прекрасно смотреться в комплекте с обеденным столом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.61 м3
  • Габариты упаковки для логистики1060
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
