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Блюдо для подачи «Лопата» - фото 1

Блюдо для подачи «Лопата»

Артикул: CH-063-025
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина254 мм
  • Вес0.490 кг
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

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