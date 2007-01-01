Характеристики товара
Описание
Стильный мягкий кухонный стул с низкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе. В качестве обивки используется экокожа - прочный износостойкий материал, который неприхотлив в уходе и быстро восстанавливает форму. Крепкие металлические ножки, окрашенные порошковой краской в черном цвете, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина505 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Вес7.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка100
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки1010 мм
- Вес упаковки16.50 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Габариты упаковки для логистики710
- Изделия стопируютсяНет