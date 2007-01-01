Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Челси коричневый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Челси коричневый экокожа
12 оценок
22 990
Стул Челси коричневый экокожа - фото 1Стул Челси коричневый экокожа - фото 2Стул Челси коричневый экокожа - фото 3Стул Челси коричневый экокожа - фото 4Стул Челси коричневый экокожа - фото 5Стул Челси коричневый экокожа - фото 6

Стул Челси коричневый экокожа

Артикул: CH-080-732
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Стильный мягкий кухонный стул с низкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе. В качестве обивки используется экокожа - прочный износостойкий материал, который неприхотлив в уходе и быстро восстанавливает форму. Крепкие металлические ножки, окрашенные порошковой краской в черном цвете, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки1010 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Габариты упаковки для логистики710
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

