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Ящик дерево, белый - фото 1

Ящик дерево, белый

Артикул: CH-062-425
8 оценок
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Фотография товара Ящик из дерева, белый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Ящик дерево, бирюзовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Ширина170 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0,455 кг
  • Материалдерево
  • Цветбелый

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