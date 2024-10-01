Товар в корзине. Перейти
Емкость для пакетиков сахара «Версаль» фарфор - фото 1

Емкость для пакетиков сахара «Версаль» фарфор

Артикул: CH-063-445
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сахарница «Прага» фарфор
Фотография товара Сахарница «Прага» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Молочник «Спайро», фарфор 80 мл, белый
Фотография товара Молочник «Спайро», фарфор 80 мл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сордженте», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сордженте», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сордженте», 300мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 129 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный»

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 4871 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 81010
5 300 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, коричневый

8
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Верона» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽

Сахарница «Верона» фарфор

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,15 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,15 л, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от1 4603
1 490 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,15 л, металлический

9
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж» , произведённого компанией ChiedoCover
от7 1808
7 790 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Париж»

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм

8
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая

9
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 81010
7 500 ₽Оптовая цена

Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный

5
В наличии 19 шт.

Другие товары из раздела сахарницы

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор

11
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Млечный путь красный» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Сахарница «Млечный путь красный» фарфор

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор

12
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара, винилбензол, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара, винилбензол

11
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Кашуб-хел» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Сахарница «Кашуб-хел» фарфор

15
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от89011
990 ₽

Сахарница стекло

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5004
2 590 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Монако Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2 1208
2 290 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Монако Вайт»

15
В наличии 81 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Аркадия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Сахарница «Аркадия» фарфор

5
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8209
900 ₽Оптовая цена

Сахарница «Афродита» фарфор

6
В наличии 45 шт.

Товар в корзине

Емкость для пакетиков сахара «Версаль» фарфор
Емкость для пакетиков сахара «Версаль» фарфор
от 880
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сордженте», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сордженте», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сордженте», 300мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 129 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный»

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 4871 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 81010
5 300 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, коричневый

8
В наличии 11 шт.