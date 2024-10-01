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Бокал-флюте «Аллегресс» - фото 1Бокал-флюте «Аллегресс» - фото 2

Бокал-флюте «Аллегресс»

Артикул: CH-064-075
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал-флюте «Аллегресс» с одной стороны повторяет стильную форму флейты, характерную для такой посуды. А с другой, он имеет более ровные стенки, которые придают серии индивидуальность. Высота фужера 224 мм, а его объем 185 мл. Диаметр чаши равен 52 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота224 мм
  • Диаметр52 мм
  • Вес0.152 кг
  • Объем0.185 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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