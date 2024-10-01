Характеристики товара
Описание
Бокал-флюте «Аллегресс» с одной стороны повторяет стильную форму флейты, характерную для такой посуды. А с другой, он имеет более ровные стенки, которые придают серии индивидуальность. Высота фужера 224 мм, а его объем 185 мл. Диаметр чаши равен 52 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота224 мм
- Диаметр52 мм
- Вес0.152 кг
- Объем0.185 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт