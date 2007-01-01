Характеристики товара
Описание
Наперон – это не просто элемент декора, а важная деталь, которая сочетает в себе эстетику и функциональность. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, стремящихся создать уютную и стильную атмосферу для своих гостей.
Ключевые преимущества:
Защита мебели:
Наперон надежно защищает стулья и кресла от загрязнений, износа и повреждений, что особенно важно при интенсивном использовании в сфере Хорека. Это продлевает срок службы мебели и снижает затраты на ее замену.
Элегантный внешний вид:
Изготовленный из качественных материалов, наперон добавляет интерьеру изысканности и завершенности. Он подчеркивает стиль вашего заведения, создавая приятное впечатление у гостей.
Удобство и практичность:
Наперон легко крепится и снимается, что упрощает его использование и уход. Он устойчив к пятнам, легко чистится и быстро сохнет, что делает его идеальным для заведений с высокой проходимостью.
Широкий выбор:
Мы предлагаем напероны различных размеров, цветов и дизайнов, чтобы они идеально вписывались в интерьер вашего заведения. Также доступен индивидуальный пошив по вашим параметрам.
Экономия бюджета:
Наши напероны – это доступное решение для поддержания чистоты и стиля в зале. Они помогают оптимизировать расходы на обслуживание мебели, сохраняя ее презентабельный вид.
Размеры: 90х90 см, 90х110 см, 110х110 см
Ткань: габардин, журавинка, лён, ричард, мати
Цена зависит от размера наперона и типа ткани. Уточняйте у менеджера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалжуравинка
- Цветбордовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет