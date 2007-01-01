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Настоящее фото товара Наперон, журавинка, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
Наперон, журавинка, бордовый
7 оценок
420
Товар в корзине. Перейти
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Новинка

Наперон, журавинка, бордовый

Артикул: CH-087-760
7 оценок
Основные характеристики
  • Материалжуравинка
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наперон – это не просто элемент декора, а важная деталь, которая сочетает в себе эстетику и функциональность. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, стремящихся создать уютную и стильную атмосферу для своих гостей.

Ключевые преимущества:

Защита мебели:
Наперон надежно защищает стулья и кресла от загрязнений, износа и повреждений, что особенно важно при интенсивном использовании в сфере Хорека. Это продлевает срок службы мебели и снижает затраты на ее замену.

Элегантный внешний вид:
Изготовленный из качественных материалов, наперон добавляет интерьеру изысканности и завершенности. Он подчеркивает стиль вашего заведения, создавая приятное впечатление у гостей.

Удобство и практичность:
Наперон легко крепится и снимается, что упрощает его использование и уход. Он устойчив к пятнам, легко чистится и быстро сохнет, что делает его идеальным для заведений с высокой проходимостью.

Широкий выбор:
Мы предлагаем напероны различных размеров, цветов и дизайнов, чтобы они идеально вписывались в интерьер вашего заведения. Также доступен индивидуальный пошив по вашим параметрам.

Экономия бюджета:
Наши напероны – это доступное решение для поддержания чистоты и стиля в зале. Они помогают оптимизировать расходы на обслуживание мебели, сохраняя ее презентабельный вид.

Размеры: 90х90 см, 90х110 см, 110х110 см

Ткань: габардин, журавинка, лён, ричард, мати

Цена зависит от размера наперона и типа ткани. Уточняйте у менеджера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалжуравинка
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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