Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол складной Раунд 180, белый
30 оценок
20 490
Товар в корзине. Перейти
Стол складной Раунд 180, белый - фото 1Стол складной Раунд 180, белый - фото 2Стол складной Раунд 180, белый - фото 3Стол складной Раунд 180, белый - фото 4Стол складной Раунд 180, белый - фото 5Стол складной Раунд 180, белый - фото 6Стол складной Раунд 180, белый - фото 7
Хит

Стол складной Раунд 180, белый

Артикул: CH-000-543
30 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота740 мм
  • Диаметр1800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Уитни, под ротанг
Фотография товара Стол складной Уитни, под ротанг от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Раунд 180, гранит
Фотография товара Стол складной Раунд 180, гранит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота740 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Вес29 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1820 мм
  • Высота упаковки1820 мм
  • Глубина упаковки60 мм
  • Вес упаковки34 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 240, белый

136
В наличии 96 шт.
Фотография товара Стол складной Раунд 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 150, белый

142
В наличии 115 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стол складной Уитни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Уитни, белый

124
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стол складной Натали белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стол складной Натали белый

156
Фотография товара Стол складной Виктория 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стол складной Виктория 150, белый

114
В наличии 77 шт.
Фотография товара Стол складной Виктория 120, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стол складной Виктория 120, белый

30
В наличии 976 шт.
Фотография товара Стол складной Тейкли 120, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120, белый

149
В наличии 194 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99022
18 990 ₽Оптовая цена

Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74

26
В наличии 122 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Скамейка Кейт 180 складная белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Кейт 180 складная белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Скамейка Кейт 180 складная белая

26
В наличии 200 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый

26
В наличии 200 шт.В пути 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Зажим прозрачный с липучкой до 3 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой до 3 см, произведённого компанией ChiedoCover
157

Зажим прозрачный с липучкой до 3 см

49
В наличии 1027 шт.
Фотография товара Стол складной Раунд 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 150, белый

142
В наличии 115 шт.
Фотография товара Стул Феникс Черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Феникс Черный, пластиковый

31
Фотография товара Стол складной Натали белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стол складной Натали белый

156
Хит
Фотография товара Комплект Фуршетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Фуршетный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 38022
5 590 ₽

Комплект Фуршетный

143
Фотография товара Комод Nimbus (большой) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Nimbus (большой), произведённого компанией ChiedoCover
от59 590
Оптовая цена

Комод Nimbus (большой)

32
Фотография товара Стол кофейный Куб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Куб, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290

Стол кофейный Куб

66

Другие товары из раздела складные столы

Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 8902
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной пластиковый

26
В наличии 200 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69016
4 390 ₽

Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников

9
Фотография товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 1500x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 1500x900

9
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный

10
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стол Лидер 2, 2000*900, белый, черный

15
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, орех, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, орех, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, орех, золотой

9
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79021
5 990 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, 22 мм, 160*70

8
Настоящее фото товара Стол мобильный складной дуб сафари, антрацит, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол мобильный складной дуб сафари, антрацит, 25 мм, 100*70

7
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, серый, антрацит, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, серый, антрацит, 22 мм, 160*70

9

Товар в корзине

Стол складной Раунд 180, белый
Стол складной Раунд 180, белый
от 20 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Зажим прозрачный с липучкой до 3 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой до 3 см, произведённого компанией ChiedoCover
157

Зажим прозрачный с липучкой до 3 см

49
В наличии 1027 шт.
Фотография товара Стол складной Раунд 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 150, белый

142
В наличии 115 шт.
Фотография товара Стул Феникс Черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Феникс Черный, пластиковый

31
Фотография товара Стол складной Натали белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стол складной Натали белый

156

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности