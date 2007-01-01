Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам
Стул Такер полубарный с подушкой синий велюр, морилка черная, 65 см
Стул барный Такер 750, микрофибра Furor Volcanic Glass, бук RAL 9005
Стул барный Такер со встроенной подушкой