Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина450 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Блюдо 300 мм Royal Circle 4, 12
Блюдо овальное 270 мм Royal Circle 6, 24
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Пуф для холла Эвита, средняя часть
Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 IONIC TF
Стол Медфорд, пластиковый, овальный зеленый
Ножка деревянная 118