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Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
35 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - фото 1Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - фото 2Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - фото 3Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - фото 4Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - фото 5Видеообзор стула Такер производства ChiedoCover - видео 6
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Реальное изображение товара 1 Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный производства ChiedoCover

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Артикул: CH-001-830
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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