Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам

9 оценок

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Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам

4.4
5 790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья650 мм

Варианты каркаса

Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам — выполненные заказы

Стул Такер, барный, RAL 2008Стул Такер, барный, RAL 2008Диван лофт Фолевел, голубая рогожка, Стул Такер барный с подушкойДиван лофт Фолевел, голубая рогожка, Стул Такер барный с подушкой
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