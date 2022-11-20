Стул барный Такер со встроенной подушкой

11 оценок

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Стул барный Такер со встроенной подушкой

4.6
5 890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветбежевый, серый
  • Высота900 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина460 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасадерево

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