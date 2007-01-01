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Настоящее фото товара Диван Гаваи, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Гаваи
86 оценок
21 29033
31 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Диван Гаваи

Артикул: CH-032-752
86 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1245 мм
  • Глубина715 мм
  • Высота775 мм
  • Вес38 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Гаваи - элегантное решение для кафе, ресторанов и лаунж‑пространств. Выразительный дизайн помогает создать уютные зоны отдыха и стильные зоны ожидания.

Модель идеально подходит для организации комфортных посадочных зон в залах ресторанов и лаунж-пространствах.

Преимущества:

- мягкая и удобная посадка для гостей
- выразительный интерьерный образ
- подходит для уютных гостиных зон в заведениях

Индивидуальное производство:

- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1245 мм
  • Глубина715 мм
  • Высота775 мм
  • Вес38 кг
  • Материалметалл, ткань
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1295 мм
  • Высота упаковки825 мм
  • Глубина упаковки765 мм
  • Вес упаковки40 кг
  • Объём упаковки0.82 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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