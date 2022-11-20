Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота775 мм
- Длина1245 мм
- Глубина715 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсерый
Конфигурация складных столов №4
Стол ОРИОН-3, D900
Стол ЛИРА-3, 1700x1000
Стол ЛИРА-14, 1200x800
Стол Flor, прозрачный, закаленное стекло, цвет опоры черный
Стол Wisteria, прозрачный, стекло
Стол обеденный Ротерем
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый
Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый