Характеристики товара
Описание
Диван Гаваи - элегантное решение для кафе, ресторанов и лаунж‑пространств. Выразительный дизайн помогает создать уютные зоны отдыха и стильные зоны ожидания.
Модель идеально подходит для организации комфортных посадочных зон в залах ресторанов и лаунж-пространствах.
Преимущества:
- мягкая и удобная посадка для гостей
- выразительный интерьерный образ
- подходит для уютных гостиных зон в заведениях
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1245 мм
- Глубина715 мм
- Высота775 мм
- Вес38 кг
- Материалметалл, ткань
- Материал каркасадерево, металл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1295 мм
- Высота упаковки825 мм
- Глубина упаковки765 мм
- Вес упаковки40 кг
- Объём упаковки0.82 м3
- Изделия стопируютсяНет