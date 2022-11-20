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Диван Мерис

Артикул: CH-050-452
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Обивкавелюр premier 15
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

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