Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Мерис, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Мерис
96 оценок
29 59035
44 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Мерис - фото 1Диван Мерис - фото 2Диван Мерис - фото 3Диван Мерис - фото 4Диван Мерис - фото 5Диван Мерис - фото 6Диван Мерис - фото 7Диван Мерис - фото 8Диван Мерис - фото 9
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Диван Мерис производства ChiedoCover
Хит

Диван Мерис

Артикул: CH-050-452
96 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Голум, велюр зеленый
Фотография товара Диван Голум, велюр зеленый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Кудри, велюр фиолетовый
Фотография товара Диван Кудри, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Мерис - элегантная модель, в которой сочетается дизайн, комфорт и практичность. Четкие линии и сбалансированные пропорции придают дивану стильный и аккуратный внешний вид, благодаря чему он гармонично вписывается как в современные интерьеры, так и в более классические пространства.

Преимущества:

- компактный размер
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и гостиничных холлов

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой цвет обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Материал каркасафанера, дерево
  • Каркас диванаДерево
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Аливарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Аливарес, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Диван Аливарес

46
Настоящее фото товара Диван Barbs двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 990
Оптовая цена

Диван Barbs двухместный

73
Настоящее фото товара Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от80 490
Оптовая цена

Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный

56
В наличии 5 шт.
Фотография товара Мини-диван - "KINDER D" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "KINDER D", произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Мини-диван - "KINDER D"

99
Фотография товара Диван Бавария, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бавария, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Диван Бавария, 2х местный

69
Фотография товара Диван Бизи, 2-х местный с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизи, 2-х местный с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Диван Бизи, 2-х местный с подлокотниками

68
Фотография товара Диван Бора, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бора, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена

Диван Бора, 2-х местный

46
Фотография товара Диван Левис, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Левис, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Диван Левис, 2х местный

85
Настоящее фото товара Диван 3х местный Вермонт, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от85 490
Оптовая цена

Диван 3х местный Вермонт, плетеный

66
  • Стол ВЕРМОНТ
  • коричневый
Фотография товара Диван-кровать Алькор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Алькор, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Диван-кровать Алькор

65

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Другие товары из раздела прямые диваны

Фотография товара Диван CHELSI от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван CHELSI, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена

Диван CHELSI

48
Настоящее фото товара Диван Авеню 2х-местный, без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Диван Авеню 2х-местный, без подлокотников

33
Фотография товара Диван Оскар 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Оскар 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 790
Оптовая цена

Диван Оскар 2х местный

89
Фотография товара Диван Хебе 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хебе 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 790
Оптовая цена

Диван Хебе 2х местный

30
Фотография товара Диван Хост 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хост 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Диван Хост 2х местный

49
Фотография товара Диван отдыха Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Диван отдыха Лорд

7
Фотография товара Диван двухсекционный Килис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухсекционный Килис, произведённого компанией ChiedoCover
64 390
Оптовая цена

Диван двухсекционный Килис

9
Настоящее фото товара Диван Париж, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Диван Париж, каретная стяжка

12
Фотография товара Диван Дэймос, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр черный

13
Фотография товара Диван Клеон, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клеон, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Диван Клеон, велюр белый

12

Товар в корзине

Диван Мерис
Диван Мерис
от 29 590
44 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности