Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Высота750 мм
- Обивкавелюр premier 15
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
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