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Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 10 см, черный - фото 1

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 10 см, черный

Артикул: CH-062-546
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Вес0,850 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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Товар в корзине

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 10 см, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 10 см, черный
от 1 280
В корзине

С этим товаром покупают