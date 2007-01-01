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Кастрюля для запекания, с крышкой, «Маренго», керамика, 0,5 л, 11 см - фото 1

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Маренго», керамика, 0,5 л, 11 см

Артикул: CH-062-360
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр110 мм
  • Вес0,625 кг
  • Материалкерамика

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Кастрюля для запекания, с крышкой, «Маренго», керамика, 0,5 л, 11 см
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Маренго», керамика, 0,5 л, 11 см
от 460
В корзине

С этим товаром покупают