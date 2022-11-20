Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного пластика с мягкими вставками.
Материал обивки: Кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг
Характеристики:
Обивка Кожа PU
Подлокотники Ударопрочный пластик с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Ударопрочный пластик c резиновыми накладками
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 67x71x112 см
Высота спинки 57 см
Высота от пола до сиденья 45-55 см
Ширина сиденья 56 см
Глубина сиденья 50 см
Габариты коробки 75x36x64 см
Объем коробки 0,17
Высота кресла 102-112 см
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