Кресло College HLC-0631-1/Beige

8 оценок

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Кресло College HLC-0631-1/Beige

4.5
15 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного пластика с мягкими вставками.
Материал обивки: Кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

Характеристики:

Обивка Кожа PU
Подлокотники Ударопрочный пластик с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Ударопрочный пластик c резиновыми накладками
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 67x71x112 см
Высота спинки 57 см
Высота от пола до сиденья 45-55 см
Ширина сиденья 56 см
Глубина сиденья 50 см
Габариты коробки 75x36x64 см
Объем коробки 0,17
Высота кресла 102-112 см

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Основные характеристики

  • Высота1120 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина670 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый

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