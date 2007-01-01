Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло King M, экокожа коричневая
37 оценок
26 330
Товар в корзине. Перейти
Кресло King M, экокожа коричневая - фото 1

Кресло King M, экокожа коричневая

Артикул: CH-020-827
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1230/1290 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Boss T, ткань коричневая
Фотография товара Кресло Boss T, ткань коричневая от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло King M, кожа черная
Фотография товара Кресло King M, кожа черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Механизм: мультиблок Подлокотники хром
Каркас: немонолитный Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 20,7 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1230/1290 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес19.4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло для офиса МГ-28 PL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-28 PL, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-28 PL

31
Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от23 630
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа черная

50
  • серый
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 112 шт.
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от27 950
Оптовая цена

Кресло Valencia M, кожа коричневая

41
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
Настоящее фото товара Кресло Bond TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 370
Оптовая цена

Кресло Bond TM, экокожа черная

31
  • черный
  • бежевый
В наличии 66 шт.
Фотография товара Диван Визави, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Визави, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 290
Оптовая цена

Диван Визави, 2-х местный

40
Фотография товара Диван Диво, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Диво, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Диван Диво, 2-х местный

41
Фотография товара Диван Симпл 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Симпл 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Диван Симпл 2х местный

60
Фотография товара Диван Честер 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена

Диван Честер 2х местный

37
Фотография товара Диван Phoenix от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Phoenix, произведённого компанией ChiedoCover
от398 990
Оптовая цена

Диван Phoenix

78
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый

9
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела кожаные кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 69051
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант, коричневое

26
  • коричневый
  • черный
В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло для офиса BONN A LX, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло для офиса BONN A LX

36
Фотография товара Кресло для офиса МГ-19 T от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19 T, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-19 T

48
Фотография товара Кресло для офиса МГ-17 ПАУК от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-17 ПАУК, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-17 ПАУК

37
Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло King M, экокожа кремовая

41
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка

50
Фотография товара Кресло офисное Cody, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло офисное Cody, экокожа черная

12
  • белый
  • черный
  • серый
В наличии 38 шт.
Фотография товара Кресло Руфус Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руфус Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от53 490
Оптовая цена

Кресло Руфус Комфорт

8
Фотография товара Кресло College CLG-627 LTU-C Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-627 LTU-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Кресло College CLG-627 LTU-C Black

14
Фотография товара Кресло Эмма от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эмма, произведённого компанией ChiedoCover
22 890

Кресло Эмма

14

Товар в корзине

Кресло King M, экокожа коричневая
Кресло King M, экокожа коричневая
от 26 330
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности