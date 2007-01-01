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Настоящее фото товара Кресло King LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло King LB M, экокожа черная
30 оценок
27 680
Товар в корзине. Перейти
Кресло King LB M, экокожа черная - фото 1

Кресло King LB M, экокожа черная

Артикул: CH-020-830
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1140/1220 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм: мультиблок
Подлокотники: хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Объем: 0,182м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1140/1220 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес17.1 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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