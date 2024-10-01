Ножи для хлеба

Для хлеба

Для хлеба

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Поварские

Поварские

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Мусаты и точила

Мусаты и точила

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Для обвалки мяса

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Для тонкой нарезки

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Для овощей и фруктов

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Для сыра

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Консервные

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Ножницы кухонные

Ножницы кухонные

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Держатели и подставки

Держатели и подставки

9 товаров
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
550

Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 440мм, произведённого компанией ChiedoCover
670

Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 440мм

8
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
2 020

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен

15
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
3 820

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм

13
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
3 450

Нож для хлеба «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

7
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 780

Нож для хлеба сталь, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
6 420

Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320, произведённого компанией ChiedoCover
3 000

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320

13
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Унис» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
2 860

Нож для хлеба «Унис» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

14
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
6 200

Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

13
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 460

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм

5
В наличии 24 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
6 010

Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

14
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
820

Нож для хлеба сталь, дерево

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Нож «Ультракорт» для хлеба сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
700

Нож «Ультракорт» для хлеба сталь, пластик

15
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Атус» сталь,пластик, произведённого компанией ChiedoCover
290

Нож для хлеба «Атус» сталь,пластик

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
2 730

Нож для хлеба «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии
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