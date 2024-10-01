В наличии 2 шт.

В наличии 2 шт.

Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

В наличии 108 шт.

В наличии 108 шт.

Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 440мм

В наличии

В наличии

Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая

В наличии 40 шт.

В наличии 40 шт.

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен

В наличии 10 шт.

В наличии 10 шт.

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 15 шт.

В наличии 15 шт.

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм

В наличии 25 шт.

В наличии 25 шт.

Нож для хлеба «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

В наличии

В наличии

Нож для хлеба сталь, пластик

В наличии 10 шт.

В наличии 10 шт.

Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 19 шт.

В наличии 19 шт.

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320

В наличии

В наличии

Нож для хлеба «Унис» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 6 шт.

В наличии 6 шт.

Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 24 шт.

В наличии 24 шт.

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм

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от 2 дней по России и СНГ