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Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 440мм
Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм
Нож для хлеба «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для хлеба сталь, пластик
Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320
Нож для хлеба «Унис» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм
Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба сталь, дерево
Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево
Нож «Ультракорт» для хлеба сталь, пластик
Нож для хлеба «Атус» сталь,пластик
Нож для хлеба «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический