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Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320 - фото 1

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320

Артикул: CH-058-430
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Глубина26 мм
  • Вес0.170 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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