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Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм - фото 1

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм

Артикул: CH-058-435
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.185 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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