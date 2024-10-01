Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Вес0.084 кг
- Материалсталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм
Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил»
Линейка барная «Дюарс Уайт Лейбл»
Мензурка стекло 250 мл, прозрачный
Лопатка «Проотель» с перфорация, сталь нержавеющая
Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный
Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый
Блюдо для суши «Корабль»
Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 440мм
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм
Нож для хлеба сталь, пластик
Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320
Нож для хлеба «Унис» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм
Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический