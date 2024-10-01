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Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм - фото 1

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм

Артикул: CH-058-424
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина26 мм
  • Вес0.180 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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