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Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен - фото 1

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

Артикул: CH-058-423
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина375 мм
  • Глубина27 мм
  • Вес0.240 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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