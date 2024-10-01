Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина375 мм
- Глубина27 мм
- Вес0.240 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 41 см, металлическая
Блюдо для пиццы «Базальт»
Чашка бульонная «Каррарэ» стекло
Чашка бульонная «Акварель» Принц фарфор
Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 1,6л
Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый
Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор
Лопатка для гриля «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм
Нож столовый «Концепт №1»
Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 440мм
Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая
Нож для хлеба «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для хлеба сталь, пластик
Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320
Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба сталь, дерево
Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево