Товар в корзине. Перейти
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен - фото 1

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен

Артикул: CH-058-422
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая
Фотография товара Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес0.110 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая

6
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 940
Оптовая цена

Блюдо «Маррон Реативо»

8
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Рисепшн», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Рисепшн»

10
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Амеба», произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Амеба»

12
В наличии
Фотография товара Совок для льда «Пробар»,серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Совок для льда «Пробар»,серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Совок для льда «Пробар»,серебристый

15
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 510

Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический

14
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Идиллия»

8
В наличии 712 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4305
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь красный»

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Млечный путь», фарфор, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Млечный путь», фарфор, фиолетовая

8
В наличии 292 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта

15
В наличии 602 шт.

Другие товары из раздела ножи для хлеба

Настоящее фото товара Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм

13
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 450

Нож для хлеба «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

7
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 780

Нож для хлеба сталь, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 420

Нож для хлеба «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320, произведённого компанией ChiedoCover
от3 000

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320

13
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Унис» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 860

Нож для хлеба «Унис» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

14
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 200

Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

13
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 010

Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

14
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 730
Оптовая цена

Нож для хлеба «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии

Товар в корзине

Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
от 2 020
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая

6
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 940
Оптовая цена

Блюдо «Маррон Реативо»

8
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Рисепшн», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Рисепшн»

10
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Амеба», произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Амеба»

12
В наличии