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Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм
Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик
Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 270мм
Нож для мяса сталь нержавеющая,пластик белый
Нож обвалочный «2900» сталь нержавеющая, полипропилен красный
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, белый
Нож для обвалки мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 490
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 300
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440