В наличии 72 шт.

В наличии 72 шт.

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

В наличии 240 шт.

В наличии 240 шт.

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм

В наличии 120 шт.

В наличии 120 шт.

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм

В наличии 34 шт.

В наличии 34 шт.

Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик

В наличии 6 шт.

В наличии 6 шт.

Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 33 шт.

В наличии 33 шт.

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 270мм

В наличии 25 шт.

В наличии 25 шт.

Нож для мяса сталь нержавеющая,пластик белый

В наличии 15 шт.

В наличии 15 шт.

В наличии 11 шт.

В наличии 11 шт.

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

В наличии 15 шт.

В наличии 15 шт.

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм

В наличии 10 шт.

В наличии 10 шт.

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм

В наличии 6 шт.

В наличии 6 шт.

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм

В наличии 41 шт.

В наличии 41 шт.

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм

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от 2 дней по России и СНГ