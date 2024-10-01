Ножи для обвалки мяса

Для обвалки мяса

Для обвалки мяса

22 товара
Поварские

Поварские

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Мусаты и точила

Мусаты и точила

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Для хлеба

Для хлеба

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Для тонкой нарезки

Для тонкой нарезки

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Для овощей и фруктов

Для овощей и фруктов

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Для сыра

Для сыра

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Для рубки

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Для чистки

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Для устриц и моллюсков

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Консервные

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Для декорирования

Для декорирования

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Ножницы кухонные

Ножницы кухонные

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Держатели и подставки

Держатели и подставки

9 товаров
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
800

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

10
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
400

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм

9
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм, произведённого компанией ChiedoCover
370

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм

12
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
1 160

Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
5 770

Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

8
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
370

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 270мм

10
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса сталь нержавеющая,пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 000

Нож для мяса сталь нержавеющая,пластик белый

9
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Нож обвалочный «2900» сталь нержавеющая, полипропилен красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 330

Нож обвалочный «2900» сталь нержавеющая, полипропилен красный

13
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
2 720

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм, произведённого компанией ChiedoCover
2 780

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм

10
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
2 630

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 110

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
2 820

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм

11
В наличии 41 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180, произведённого компанией ChiedoCover
2 270

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180

15
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265, произведённого компанией ChiedoCover
2 310

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 630

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, белый

10
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
3 110

Нож для обвалки мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

14
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
4 800

Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 490, произведённого компанией ChiedoCover
6 520

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 490

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285, произведённого компанией ChiedoCover
2 650

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285

14
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 300, произведённого компанией ChiedoCover
2 510

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 300

14
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440, произведённого компанией ChiedoCover
4 630

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440

5
В наличии 25 шт.
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