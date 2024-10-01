Товар в корзине. Перейти
Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен - фото 1

Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

Артикул: CH-058-477
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для обвалки мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Нож для обвалки мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 490
Фотография товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 490 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина260 мм
  • Глубина35 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический

11
В наличии 174 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор

14
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Монако Вайт», ширина 140мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Монако Вайт», ширина 140мм

7
В наличии 188 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 530

Сковорода, сталь нержавеющий

7
В наличии 186 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Блюдо «Кунстверк»

11
В наличии 4080 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм

9
В наличии 1010 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Кунстверк» прямоугольное, произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Блюдо «Кунстверк» прямоугольное

11
В наличии 13 шт.

Другие товары из раздела ножи для обвалки мяса

Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм

9
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм

12
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 770

Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

8
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож обвалочный «2900» сталь нержавеющая, полипропилен красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 330

Нож обвалочный «2900» сталь нержавеющая, полипропилен красный

13
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 630

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 110

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 820

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм

11
В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180, произведённого компанией ChiedoCover
от2 270

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180

15
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285, произведённого компанией ChiedoCover
от2 650

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285

14
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
от 4 800
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический

11
В наличии 174 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор

14
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Монако Вайт», ширина 140мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Монако Вайт», ширина 140мм

7
В наличии 188 шт.